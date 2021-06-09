白宮印太事務協調官康貝爾今天表示，在全球面臨疫情與其他挑戰之際，最不需要的就是台海穩定遭到破壞。美國正尋求協調一致行動，發出決心維持台海和平穩定的明確訊息。

康貝爾（Kurt Campbell）今天出席新美國安全中心（CNAS）2021國家安全會議，與CNAS執行長方登（Richard Fontaine）對話。

康貝爾答覆有關台灣議題時表示，美國能做的最重要事情是採取一套全面措施，尋求增強威嚇力，維持台海和平穩定，讓台灣能安居樂業。

對於近來傳出應修正對台戰略模糊政策的聲音，康貝爾認為，過去幾十年來的美中台框架是最好的框架，調整會帶來不利影響。

康貝爾指出，美國對台戰略的第一個明確聲明是確保和平穩定，不只是私下保證，也公開警告；其次是依循台灣關係法，確保美國在西太平洋的能力，以因應地區現況遭受破壞。

美國國防部也採取一系列舉措，使美國得以繼續在維持和平與穩定上發揮關鍵作用。美方認為向台灣提供關鍵國防設備至關重要，也認為台灣應進行改革，以便增強自身威嚇能力。

此外，康貝爾指出，其他在印太地區利益相關國家認知到維持台海和平穩定也至關重要，從日本、南韓、澳洲與其他國家的聲明已可看見，也將能聽到部分歐洲國家表達希望看到和平穩定的期待。

康貝爾指出，鑑於目前在全球與其他地方面臨疫情大流行與其他挑戰，最不需要的就是台海穩定遭到破壞。美方正在尋求採取協調一致的行動，發出明確訊息，決心維護和平與穩定。

談及中國，康貝爾說，過去2年，為中國製造最多問題的國家不是美國，而是中國。中國將南海島礁軍事化、過分自信的態度，引發全球反感。他也提到，中國國家主席習近平越來越成為唯一領導人，輔佐決策圈子越來越小。

(中央社)