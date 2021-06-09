針對近期科技大廠移工感染事件，部分雇主及私立就業服務機構以切結書形式，約定移工染疫後自負法律責任及治療期間一切所需費用，試圖免除就業服務法管理責任，勞動部表示，該切結書無法律效果，雇主仍應依法擔負雇主管理責任，加強防疫措施，避免疫情擴大。

勞動部指出，雇主聘僱外國人應依外國人生活照顧服務計畫書執行，又依該計畫書載明，雇主應遵守中央主管機關依中央流行疫情指揮中心指揮官指示，實施應變處置或措施。又為避免已入境移工發生群聚感染情事，已發布「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」，以利雇主、私立就業服務機構及移工有所依循，雇主與私立就業服務機構均應依上開指引與規定辦理防疫作為。

有部分雇主或仲介業者以要求外國人自行切結免除雇主責任，甚至要求移工賠償負擔費用，勞動部表示，雇主聘僱移工依法須擔負管理責任，法定義務尚不得以切結書形式予以轉嫁。至於移工如因雇主未善盡防疫管理責任致使移工染疫，或自行從移工薪資扣減費用而有未依規定給付薪資者，已涉違反就業服務法規定，可處6萬元至30萬元罰鍰，並廢止雇主聘僱許可，若仲介涉有同法第40條第1項第15款規定，同樣處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰。

勞動部呼籲，雇主及私立就業服務機構於防疫期間，仍應遵守就業服務法相關規定，依外國人生活照顧服務計畫書確實執行，並依聘僱移工指引落實防疫措施，以降低廠區移工染疫風險。

(中時 )