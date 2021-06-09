美股周二漲跌互見，台股今(9日)開盤以17082.52點、小漲6.31點開出後，開盤1分鐘指數隨即翻黑至17046.45點，下跌29.76點，力守萬七大關，高端疫苗繼昨日開低收漲停後，今日再度以漲停250.5元開出，亮第2根漲停。

受疫情延燒的苗栗電子廠商股價漲跌互見，京元電開盤以41.8元開出，下跌0.35元，超豐開在73.5元的平盤價位，智邦開盤281.5元，下跌5元，京鼎則開低走高，開盤225元，下跌0.5元，但股價很快翻紅。

週二(8日)美債殖利率下滑，比特幣暴跌，半導體類股走勢疲軟，美股收盤漲跌互見，且漲跌幅都不大，道瓊工業指數收盤下跌30.42點(或0.09%)，收在34599.82點，標普500指數收盤上漲0.74點(或0.02%)，收在4227.26點，那斯達克指數終場上漲43.19點(或0.31%)，收在13924.91點，費城半導體指數收盤下跌 20.44點(或0.64%)，以3171.22點作收。台積電ADR收盤下跌1.95%，聯電ADR也下跌2.61%。

台股8日開高震盪走低，終場收在17076.21點，下跌7.7點，成交量縮至3478億元，三大法人以外資及陸資賣超64.09億元最多，自營商也賣超6.9億元，投信則是買超14.26億元，合計賣超56.73億元。

(中時新聞網)