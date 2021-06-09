情歌王子品冠，日前剛結束大陸的工作，目前在家裡居家隔離期間，在台北疫情嚴峻之下，要跟家人朋友見個面都變成越來越奢侈的一件事，昨（8日）在個人臉書分享照顧2位兒女的照片，他表示，中午就需要來罐冰啤酒，並在心中默念是親生的。

品冠昨（8日）在個人臉書上表示：「三級警戒延至6月28日，暑假之前依然停課不停學，與其持續哀嚎，不如想想怎麼樣陪同遠距教學，又能不動怒保持好心情。」他坦言，解決方法之一就中午來罐冰啤酒，家長們一起來消消暑降降火吧！然後心裡要默念著是親生的！親生的！

日前（1日）品冠幫8歲兒子慶祝生日他坦言：「3月份出門前本來已經先跟你預告沒辦法幫你慶生，沒想到竟然可以提早回來正好趕得上。」八年前的今天，初為人父的我，看著一個迷你版本的自己呱呱落地，當天激動的失眠，就這樣慢慢學著怎麼當個爸爸，就這樣也過了八年。因疫情關係，原訂7月16日的讚聲演唱會，已確定改至8月13 日，這段期間讓我們把防疫做好，希望到時候，可以跟粉絲朋友見面。

許多網友在底下留言表示：「你的苦我們感同身受，是親生的！是親生的！」、「品冠的好脾氣，肯定是最棒的老師了」、「堅持一下堅持一下，带娃辛苦了！」、「偶像是好爸爸」、「您這位老爸真的太可愛了吧！讚唷！」、「喝著冰涼的啤酒 陪寶貝學習」

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)