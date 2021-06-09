日本伴手禮企業紅馬集團股份有限公司（紅馬-KY，股票代碼：2928）5月合併營收2.7億元，較去年同期減少23.0％，主要在於去年政府短期政策次世代點數禮品銷售已於去年11月結束，伴手禮相關業務事業較去年同期減少超過7成，及匯率換算影響所致。

紅馬表示，故鄉納稅「Furusato 360」平台與各大入口網站的聯盟行銷是公司自2020年起營運發展的一大重心，目前該平台已與超過17個中大型入口網站，及230個以上的地方自治體合作共同推廣故鄉納稅業務，帶動5月份故鄉納稅業務較去年同期增加約13％，彌補結束伴手禮相關業務的影響，5月份故鄉納稅營收佔整體營收比重超過9成。

為緩解近期延燒的國內疫情，日本的第三次緊急事態宣言延長至6月20日。在嚴峻的經濟環境下，紅馬將持續進行企業轉型、數位轉型及事業組成改革，深化故鄉納稅事業及地方創生等相關業務，期加速整體業務重回成長軌道。

(工商 )