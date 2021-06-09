電池模組廠天宇工業（8171）因受海運貨櫃供給吃緊加上疫情影響，影響儲能系統產品出貨進度， 致主要營收無法計入5月，導致2021年5月合併營收較4月下滑。不過，由於在手訂單能見度高，遞延訂單將從6月起認列，營收後市成長動能仍看俏。

天宇公告5月自結合併營收約1700萬元，較4月7000萬元大幅減少，主因是受到新冠肺炎疫情及海運缺櫃影響。

天宇工業轉型儲能系統市場，繼取得美商普威（Powin）訂單後，4月營收因儲設備能開始出貨給普威公司，創下7000萬元近年的營收高峰，原本預計5月營收將持續創高，但公告結果卻是下滑。據法人指出，因為近期步入航運需求旺季，海運櫃位供給吃緊，天宇在手的儲能系統產品訂單未能順利於5月出貨，遞延至6月初才出貨，導致使5月營收較4月下滑。因此法人推估，在出貨遞延下，天宇6月營收將有亮麗表現。

(工商 )