謝謝勇敢辛苦的你們

台灣疫情持續延燒，第三級警戒延長，指揮中心焦頭爛額，各地方首長們也開始天天記者會報告疫情。不過，除了他們之外，許多第一線基層人員也是非常辛苦，無論是直接面對、照護確診者，或是為了執行任務必須面對接觸病毒的風險，真的非常需要大家好好配合防疫，別讓他們的處境更加艱難。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看除了相關的政府人員，還有哪些辛苦的行業需要大家一起來好好感謝，雖然在家很悶，但是想想無私奉獻的他們，請大家一定要謹慎防護、盡量別出戶才行！

NO.10 藥局藥師

從去年疫情爆發，藥局就扛起酒精、溫度計等防疫物資的供應，加上口罩實名制，天天包口罩不說，爆滿的排隊人潮更是讓藥師措手不及，雖然現在口罩量充足，但這波疫情再起，防疫物資又再度被搶空，藥局又進入超忙碌時期。

很多人避免去大醫院，也會根據處方箋到附近藥局領藥，藥師的工作量真的很大，請大家到場時也要耐心等候喔！

NO.9 疫苗檢驗、研發人員

大家現在最關心的疫苗，都要經過拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈等嚴謹的檢驗程序，才會核發封緘證明書，進行配送施打。而這些疫苗配送工作的夥伴，需要忍受4度低溫，在倉儲中進行檢驗和裝配，真的是很艱辛！

研究人員也背負著大家的期望，如火如荼的進行疫苗的鑽研，聽說最快七月就有機會可以打到國產疫苗，大家一起集氣吧！

NO.8 賣場人員

第三級警戒發布後，各大賣場首當其衝，擠滿了準備居家物資的人們，架上糧食物品被搶購一空，賣場人員補貨速度完全趕不上瘋搶速度，很多貨物更是來不及上架，只能堆在走道。

也有不少確診者出門採購，導致超市賣場頻頻出現在足跡名單中，在這邊還是要呼籲一下，存糧夠就好不要囤貨，別一窩蜂到賣場群聚！

NO.7 防疫車隊、接駁車司機

默默付出的無名英雄們，還有各地的防疫車隊。包含防疫巴士、防疫小巴、防疫計程車，除了先前主要駐守在機場的防疫駕駛，目前大多負責來往於醫院和快篩站，每天都要冒著超高風險，將快篩陽性、無症狀、輕症、急重症、居家隔離等個案快速分流載運。

這些駕駛們穿著十幾個小時的防護衣，在護送的同時還要安撫確診者情緒，有的人甚至就中暑，但休息一天就馬上回歸，真的令人敬佩！

NO.6 國軍、化學兵

疫情全台延燒，國軍化學兵身穿C級防護衣、防毒面具，出動各式消毒器、氣體消毒機、偵搜車，在各地頂著高溫努力清消，也成為特殊的防疫日常風景。防護衣接縫處幾乎完全封死，還要背著負氣霧式消毒器或防護包，難受程度可想而知。

每天工作時數超過18個小時，指揮官龔龍峰上校年初就因疫發錯過妻子生產，5月初疫情大爆發，至今連續23天沒回家，連兒子收涎都錯過，國軍的家人們也都辛苦了！

NO.5 衛生局、衛生所人員

隨著全台疫情大爆發，不只中央流行疫情指揮中心，各地衛生局幾乎也都要天天開記者會報告。不僅要快速掌握確診者足跡和協助醫院，還要建立快篩站、疫苗接種相關機制，並稽查防疫措施，避免任何防疫破口。

大家除了乖乖待在家，也要遵從衛生所、衛生局的指示，進行防疫相關守則，千萬不要再出門群聚，增加他們的工作量。

NO.4 警消、救護人員

確診者失聯、口罩不戴、八大行業取締通通都是基層員警負責，加上疫情擴大，負責救護急送的救難人員風險也增高，截至6月2日全國警察機關已有33人確診，雙北尤其嚴重，重災區萬華派出所更因六十名員警需居家隔離十四天，直接關門。

指揮官陳時中提及此也一度哽咽，強調大家要自己做好防疫措施，避免再加重社會的負擔。

NO.3 物流業者、外送員

居家防疫網購爆量，低溫貨運需求大增，讓本來就很吃緊的物流業吃不消。黑貓宅急便、宅配通一度暫停受理新竹以北各縣市低溫包裹寄件至6月7日。

貨量爆炸、工時無限加長，最艱辛的是物流人員還要面對收件人異樣眼光。有網友就在Dcard分享看到物流大叔累到沒時間吃飯卻被嫌髒，在路邊直接痛哭，呼籲大家可以多點溫暖和同理心，或是提供口罩給他們。

NO.2 檢疫、防疫人員

醫療量能拉警報，集中檢疫所升級為「加強版集中檢疫所」，做為社區與醫院間的緩衝區，收治輕症以及無症狀者。各地徵收不少地方作為集中檢疫所，但協助人員不計辛勞地為隔離者服務，卻常常受到其他居民的檢舉，讓他們苦不堪言。

還有隔離者上網抱怨服務不週，堅持要親友送物資，檢疫所人員不僅要照護，還被迫穿著隔離衣搬大量物資，讓網友們痛批「不要再增加醫護工作」。

NO.1 醫護人員

最辛苦的當然是我們時時刻刻上戰場的醫護人員，冒著風險治療照護確診者，洗手洗到脫皮不說，光是穿戴防護衣就耗費巨時，每治療一次就要換衣、洗澡，還要應付不配合、不戴口罩的「雕民」，上週竟然還出現確診者拿刀砍傷雙和醫院醫護，讓不少第一線人員很灰心，完全是錯誤示範！

不幸確診或有其他狀況到醫院治療，請大家抱持感恩的心聽從醫護指示，耐心等候。切記宅在家救世界，大家好好保護自己不給醫護添亂，就是最大的幫助啦！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月05日至2021年06月04日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『疫情期間最辛苦的職業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)