大S和汪小菲結婚10年，最近傳出因汪小菲接連在微博開嗆疫苗問題，讓大S忍無可忍，拋出震撼彈坦言已經在準備離婚，讓汪小菲跨海錯愕。今(9日)週刊報導，大S休夫主因，不僅是受夠汪小菲常失控發言，更是因為擔心一雙兒女在學校被說閒話，寧可讓孩子學校生活過得越低調越好。

汪小菲和大S當年認識49天就認定彼此是對的人閃婚，婚後大S為了生孩子相當辛苦，甚至不惜拋棄過去紙片人身材與吃素習慣，最後在2014年順利生下一女，兩年後又生下兒子，集滿好字。近年汪小菲為了工作常台北、北京兩地跑，坦言想家、想老婆、想孩子，也常在微博深夜吐心聲，未料近期卻因此讓大S喊出離婚。

大S、汪小菲育有一對寶貝兒女。（圖／翻攝自汪小菲微博）

傳出婚變消息後，與大S關係不錯的柴智屏私下曾傳訊求證，得到大S回應：「是真的，但是我很好，謝謝柴姊關心。」經紀人、大S媽媽則表示只是夫妻口角，張蘭更稱是子虛烏有的八卦，強調兒子媳婦都好，否認兒子被離婚，而汪小菲則發文認錯，坦言是一時說了情緒用語，主因只是因為太擔心家人，私下更疑似要求張蘭封口，別再對外說家事。

據《鏡週刊》報導，去年遭逢口罩之亂時，大S本來想要低調捐贈，就因為汪小菲公開稱讚太太，才使大S、小S不得不發文回應，未料引來網友眾怒，夫妻倆過去就曾因個性不合吵架，這回汪小菲又發言，再度踩到大S「不要影響小孩」的底線，擔心兒女在同儕間被說閒話、受到過多關注，才心一橫決定開始辦離婚，至於最後是否會離婚，就看汪小菲是否能挽救成功和中間人的智慧。

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(中時新聞網)