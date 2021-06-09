中信金(2891)5月份單月稅前盈餘為42.96億元，稅後盈餘為34.75億元，較上月減少了11.65億元，月減25%，累計前5月稅前盈餘318.66億元，合併稅後盈餘278.23億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.43元，相較去年同期年增48%。兆豐金(2886)5月自結獲利，稅後盈餘7.01億元，較上個月大減24.1億元，月減77%，(4月兆豐金稅後盈餘為31.11億元)，減少主要是因為5月台股重挫，銀行財務操作及股票投資的未實現評價損益，較上月少了逾20億元，累計前5月兆豐金稅後盈餘為100.34億元，EPS為0.74元。

中信金表示，5月份銀行及保險核心動能穩健，整體獲利表現良好。中信金控子公司中國信託商業銀行5月單月稅後盈餘25.28億元，累計前5月稅後盈餘為123.73億元；子公司台灣人壽5月稅後盈餘10.61億元，累計前5月稅後盈餘136.23億元。中國信託商業銀行累計前五月稅後盈餘為123.73億元，子公司台灣人壽保險公司累計前五月稅後盈餘為136.23億元。中信金控表示，銀行存放業務動能維持良好，財管手續費受惠投資市場熱絡、產品多元及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長，而保險業務受惠投資收益增加，獲利表現良好。

兆豐金控旗下子公司兆豐銀行，5月份單月獲利大幅縮水，稅後淨利3.72億元，累計前5月稅後淨利68.63億元；兆豐證券也因台股表現不佳，單月稅後小賺0.73億元，累計前5月稅後淨利10.02億元。

據了解，兆豐銀行股票投資，雖持有交通運輸、鋼鐵、傳產的部位不少，不過，這些高達上百億元的投資部位，兆豐銀將其放置於「透過損益按公允價值衡量之金融資產」，因此必須每月依據月底的股價表現，與上月底進行評價。5月台股重挫，因此出較大金額的未實現評價損益。

(時報資訊)