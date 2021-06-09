【愛傳媒須文蔚專欄】從又方老師處得知：「驚聞二十年老友，篆刻名家紀乃石先生溘逝，心中之悲傷實在無以言喻。」乃石先生正值壯年，真讓人不願意相信這個噩耗。

與紀乃石先生結緣在2009年，我接受經濟部工業局與資策會委託，進行一項前衛的嘗試，聘請四位導演拍一系列名為「我的心樂活在左岸」的公益短片，提供給行動通訊族收看。

製作片頭時，特別請乃石先生揮毫，瀟灑與行雲流水的行書，彰顯了花蓮位處「太平洋左岸」的美好，讓低頭族在智慧型手機、平板電腦上，就能閱聽到有關花蓮社區、藝術和樂活族的新思維。

乃石先生近年來在吉安南華覓地築屋，設南華蓮園「對山草堂」，他享受園藝之樂，打造園林，在荷花池畔讀書、寫字、刻印與創作，實踐了當代的「樂活」生活中注重健康、重視環保與經營永續生態的閒適精神。

而他近年來的作品中，展現了田園生活四時的風光，花蓮的山水顯然成為他秘密武器。令人聯想起金聖嘆與好友王斫山的一場對話。

王斫山生於明萬曆年間，入清隱居，對書法、文學都有獨到的見解。斫山曾對金聖嘆評斷：「王羲之若閒居家中，必就庭花逐枝逐葉，細數其鬚。門生執巾侍立其側，常至終日都無一語。」聖嘆問此故事出於何書？斫山云：「吾知之。」金聖嘆之所以記錄下這段對話，顯然傾倒王斫山品味書法的奇特、想像與見解，他能從行草之間看出，書法大師具備敏感的心靈，感受自然靈動的變化，在庭院中的光影流動中，以「胸中的一副別才，眉下的一雙別眼」創造出世人無法企及的傑作。而乃石先生勤於創作，千錘百鍊，又領受花蓮山水田園的靈氣，可謂相得益彰。

2020年春天，乃石先生有意從現代詩中找題材，跨界創作，他來信，選了我兩首詩〈如風似雲〉：「給你太多的自由，報我以苦澀＼送你過少的熱情，贈我以平淡＼洗滌你以恰如其份情思，＼還我天地間最和藹的風與雲。」以及〈 鑄風於銅〉，在春日完成了兩個美印。無論是〈如風似雲〉，或是〈鑄風於銅〉，在在顯現出他敏感於文字與詩句的藝術心靈。

〈如風似雲〉一詩表面上寫的是茶道，品茗講究「和靜怡真」，如何燒水點茶？如何得其甘甜？火候與時間都要掌握！待人、處事乃至情感交流又何其不然？我寫下：「洗滌你以恰如其份情思，還我＼天地間最和藹的風與雲」就是期待在流動不居的歲月中，人們能更寬容與中庸，而體會情意的真摯甜美。乃石先生以具有個性的行書，不慍不火，也不特別張揚，讓和煦的風雲流轉在黄歧木上，真是美不勝收。

〈鑄風於銅〉一詩乃是我受詩人杜十三之約，為了鑄造文化大學的「詩牆」而作。寫作時不無戲謔故友之意，他以鑄銅保存詩句，就如同所有藝術家希望藉由各種媒材企求永恆一般，終將徒勞無功？因此我笑問杜十三：「你可以把風鑄進青銅＼我的孤獨就不再飛翔」，自然有弦外之音。乃石先生以篆刻「鑄風於銅」四字，鑄字從甲骨文中，無論是展現田疇的風光，或是意指帶汁的肉形，都有流動的意義，在看似安若磐石的方正格局中，龍飛般的流動線條，充分展現出收納風於金屬中的難處與掙扎。

乃石先生將金石藝術與現代生活貼合，挑戰書法與鐫刻新的樣式，他總能像是大自然的一個伸展，往往能在沒有範例下中成就風格。

蘇東坡曾說過寫作的心法：「大略如行雲流水，初無定質。但常行於所當行，常止於不可不止。文理自然，姿態橫生。」相信批閱乃石先生精緻的作品，必然也能感受到如風似雲，取法自然，姿態橫生的美好！

哀痛乃石先生的殞落，這世上少了一位知音，怎能不傷心？

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)