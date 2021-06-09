【愛傳媒葉元之專欄】鄭運鵬委員發文說他都就事論事，還批我亂帶風向，那我就來「原汁原味」NICE鵬鵬回覆他，為何他批評侯友宜的觀點是錯的。

中國時報報導，侯友宜6月6日表示，這段時間內社區篩檢站篩共驗出陽性有788人，絕大多數是無症狀確診者，「所以呼籲不管你是熱區、重熱區還是其他地區，只要是新北市民都鼓勵出來篩檢。」

侯市長鼓勵新北市民出來篩檢，就是所謂的「廣篩」，但鄭委員卻放大解讀成全面「普篩」，難道是文字解讀有障礙？

既然如此，「原汁原味」就來幫助他了解何謂「普篩」及「廣篩」。根據台大公衛系金傳春老師的說法，「普篩」如同人口「普查」，代表的是對一個特定群體內所有人進行地毯式的全面調查；而「廣篩」會優先將醫療檢驗資源，提供給「高風險」的群體去使用。

侯友宜鼓勵大家篩檢，當然前提也要民眾認為自己有風險，並無強迫低風險者全面出來篩檢，不知道這樣鄭委員能理解嗎？

不過我絕對不會說鄭委員醜一，但沒料到鄭委員一吭聲，好多綠網軍立刻出動，一小時後馬上有親綠粉專製圖，帶風向說本人被百倍打臉，這種顛倒是非的網路霸凌，效率實在驚人。

令人感概，「人民生活快窒息，綠網軍生生不息」。

最後還是希望，委員可以多花精力監督中央疫情指揮中心及桃園市政府，若不是3+11 政策、諾富特的破口、及疫苗佈局失當，台灣現在也不用三級警戒。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：疾管署官網截圖。

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(中時新聞網)