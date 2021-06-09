【愛傳媒黃珊珊專欄】6月8日下午中央公佈台北市新增54例，顯示在大家的努力下，疫情逐漸控制下來，也因為疫情趨於穩定，熱區可能慢慢消失，接下來我們要做的事，就是要一個一個撲滅散佈在城市裡的傳染源，因此我們成立了機動快篩隊，要針對冷區熱點來進行篩檢。

要讓機動快篩隊到當地執行任務需要滿足兩個條件：第一，當地為傳染潛在可能區域，第二，須先製作名單造冊，為了要提高快篩效率，機動快篩隊一律會完成所有事前準備工作再出勤，希望以最精簡、最快速的方式精準篩檢。

如果企業也有意進行快篩，必須與診所、醫院合作，由專業醫事人員協助篩檢，要特別注意的是，如有快篩陽性的案例出現，請務必於24小時內通知衛生局進行PCR檢測，同時也做好隔離防護。

請企業進行快篩後，一定要將篩檢結果據實以報，若有隱匿通報者也將依法處9到45萬元的罰款。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)