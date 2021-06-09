即將到來的端午連假，原本是家人團聚或是出遊的好時機，為了做好防疫、力拚提早解封，大多數的人都取消返鄉或旅行計畫。不過這樣的日子還要過多久？沒有人有標準答案，除了做好外在防疫之外，心靈健康也是度過緊繃期的重要支援。書田診所精神科主任醫師施妍安提出６大心靈補帖，呼籲大家有意識地關注自己的心理健康。

遠距上班上課、減少外出，都會讓人感覺被拘禁、失去自由，再加上居家空間因為家人長時間同在而顯得擁擠。短時間大家還能相忍為國，只是時間一長，身心都像少了陽光的小樹，變得枯黃。當家人因為壓力過大而言行尖銳，居家生活就更辛苦了。

施姸安指出，面對防疫新生活，最重要的就是心態放輕鬆，要警覺但不要緊張，學會苦中作樂的能力。她提出6個建議：

1.就當成真正期待已久的休假，做好家庭分時／分工。

以暫時休假的態度，做好自我防疫，保護自己及家人。同時父母要學習分工分時休息，彼此互給空間，如一人在客廳，另一人就到房間，給自己及家人隱私喘息的機會。

2.安排結構化生活，有效時間管理。

防疫在家，生活更需要規律，長時間混亂的生活作息，反而容易焦慮失眠。如居家工作應規劃工作和休息時間，建立生活的儀式感，整理思緒，讓自己有學習新事物的動力。

3.以正向幽默的角度看待疫情新聞，找尋生活小確幸。

倘若出現焦慮、憂鬱的情形，應減少看疫情資訊的頻率，轉移焦點做一些讓自己放鬆的事，如聽音樂，追劇，跳舞，運動，線上課程學習等。

紓解心靈壓力，有助於提升身體免疫活力。(圖/書田診所提供)

4.以電話或網路視訊關懷親朋好友。

社交隔離後，宅在家容易有失聯感及焦慮，藉由主動聯繫突破心中的孤立感，找到情感連結。或是大家遠距唱歌、多人隔空泡茶聊天、甚至擺上同樣的棋盤，視訊下棋也是打發時間的好方法。

5.保持居家運動習慣。

長期待在家裡無法外出也是一種壓力，建議在家適度伸展筋骨，看視頻學習瑜珈、跳舞等運動，或在陽台曬曬太陽，皆有助於身心放鬆。

6.對疫情控制保持信心。

讓心情保持正向，別矯枉過正地把別人都當染疫者，自我驚嚇，長久下來，心靈會變得神經質而尖銳，對於身心健康都是負面影響。

施姸安提醒，做好自身防疫就是愛家人最好的表達，但若是焦慮不安已嚴重影響生活，建議盡速尋求專業醫師的協助，透過視訊遠端求助，一樣能得到心靈支援，安然攜手度過這場全民戰「疫」。

(中時新聞網)