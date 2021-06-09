苗栗竹南智邦科技快篩390人！再增6人陽性 09:062021/06/09 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 智邦科技竹南廠持續快篩。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹南智邦科技竹南廠持續快篩，8日共完成390人，有6人陽性，智邦快篩行動7日共篩檢700人，有21人陽性，總共快篩1090人，27人陽性。 新北再破百 泰山淡水指標往上走 《百貨股》統一超整合智能服務 打造O2O防疫平台 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #快篩 #陽性 #竹南 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情延燒 小英急電4縣市長商量 04:102021/06/09 焦點要聞 中小企業求援 盼政府設快篩平台 04:102021/06/09 焦點要聞 桃竹竹苗 快篩快打部隊到位 04:102021/06/09 地方新聞 台灣2人打AZ疑釀血栓 醫曝5大症狀：快就醫 08:572021/06/09 生活 高市農業局推蔬果箱 新鮮送到家 04:102021/06/09 地方新聞 布林肯鬆口 台美將重啟TIFA 04:102021/06/09 財經要聞 守護神山群 中科篩檢站啟用 04:102021/06/09 地方新聞 台南確診＋1 傳產老闆妻子染疫 04:102021/06/09 地方新聞 女憂成防疫破口不敢返鄉 網一面倒狂勸：快回家 07:462021/06/09 生活 《興櫃股》巧新5月營收年增122.86％ 08:032021/06/09 財經 台南端午退票獎勵金 納入高鐵嘉義站 04:102021/06/09 地方新聞 生活熱門新聞 新北確診破5千 侯友宜：這兩區不樂觀、有上升趨勢 - 生活 台灣2人打AZ疑釀血栓 醫曝5大症狀：快就醫 - 生活 桃園確診13起 足跡全聯、大潤發和大樹藥局 - 生活 新北公布最新休市資訊 呼籲民眾一次買足勿逗留 - 生活 等不到瑞德西韋 醫曝申請太複雜：藥來病人已插管 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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