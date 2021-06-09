據《底特律新聞》報導，美國密西根州衛生官員7日證實，該州華許特諾郡(ashtenaw County)出現首例人類感「染漢他病毒肺症候群」(HPS)案例。這是美國繼2004年後，HPS再次於美國本土現蹤。由於該病致死率高達40%，症狀又很像新冠肺炎，故格外引起當局重視；所幸，該病僅由老鼠傳染給人，並不會由人類傳染人類。

這種該州衛生與公共服務部門在與該郡衛生局深入調查感染原因而感染的婦女正住院治療中。初步研判，受感染的婦女可能是在打掃一處鼠患嚴重的廢棄住宅，暴露於病毒之下而遭到感染。

專家指出，HPS是透過直接或間接接觸齧齒類動物(通常為鹿鼠)的唾液或排泄物，而感染的一種疾病。目前美國沒有這種病毒在人與人之間傳播的案例。

報導指出，遭感染的患者會出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、咳嗽、血壓異常降低、休克，甚至是呼吸困難等症狀，死亡率高達40%。

密西根州最高醫療行政官員赫勒敦（Joneigh Khaldun）表示，這是種罕見但嚴重、致命率高的呼吸道疾病，通常是接觸到受感染齧齒類動物的尿液、糞便或唾液而感染。症狀可能在1至5週內出現。

赫勒敦強調，只要人跟身上有該病毒的齧齒動物接觸，就會有HPS的風險在。當局應採取篩檢，避免疫情大規模爆發。

(中時新聞網)