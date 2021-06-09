新冠肺炎本土疫情延燒，確診案例超過萬例，加上死亡人數飆破300大關，讓全台三級警戒管制延長2周到6月28日，大學指考也延期至7月28日至7月30日，聽聞指考延期的消息，讓前主播蔡尚樺表示當年數學也拿過滿分，如今看到公式卻不知道怎麼解題，不禁感概：「學這些到底對我們一般人有什麼意義啊？」

蔡尚樺昨（8日）在臉書貼出網路流傳的「高中數學公式大全」，她表示當年拿過數甲90分、數乙100分的高分，如今看完這些公式竟一點印象也沒有，更不用說把答案解出來，而且從學校畢業出社會後，有八成以上職業都用不到，忍不住感概：「學這些到底對我們一般人有什麼意義啊？」更強調身為醫生的父親，從她高中後就無法指導功課，但也不妨礙他精湛的醫術，隨後仍不忘自嘲一番：「還是其實是我特別廢？」

由於全台三級警戒二度延長至6月28日，原定7月3日到5日的大學指考也首度延期，改至7月28~30日舉行，這讓蔡尚樺表示如果自己是考生，聽到這消息應該會相當崩潰，因為面臨大考時總覺得怎樣都讀不完，但又希望趕快考完，畢竟早死早超生才能趕快解脫，一席話讓網友心有戚戚焉，而此篇文章目前已遭刪文。

前天（7日）是蔡尚樺32歲生日，她大方曬美開深V紅色禮服照，接著表示因為疫情嚴峻，慶生活動也取消了，但卻收到朋友別出心裁的祝福，讓她直呼：「今年絕對是我前所未有特別難忘的生日」。

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(中時新聞網)