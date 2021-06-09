台股加權指數9日開在17,082.52點，呈現小漲，航運指標股長榮（2603）、陽明（2609）續領漲大盤，生技指標股高端疫苗（6547）亦跳空漲停，買單4,752張高掛，橡膠股泰豐（2102）早盤大漲逾6％，惟電子權值股如台積電（2330）、聯電（2303）表現相對壓抑，早盤指數在平盤附近震盪。

受到投資人靜待消費者物價指數報告出爐、股市估值已然偏高影響，標準普爾500指數、那斯達克指數略微收高，道瓊工業平均指數則小幅收低。

道瓊工業平均指數6月8日終場下跌0.09％（30.42點）、收34,599.82點。那斯達克指數上漲0.31％（43.19點）、收13,924.91點，創4月30日以來收盤新高。費城半導體指數下跌0.64％（20.44點）、收3,171.22點。

台新投顧指出，國內疫情再升溫，多家科技廠均發現有確診者，甚至導致公司停工消毒，影響產業鏈的正常運作，使得市場再度小心觀望疫情發展，另一方面，加權指數也已來到高位，接近歷史高點17,709點，也使資金追價卻步，指數由盤堅轉為震盪整理。

台新投顧指出，近日傳產股仍是主流，但部分傳統產業股已顯露疲態，近期操作慎選個股，可先留意預期第二季業績佳者、歐美解封受惠股。

(工商 )