北投三二行館外帶餐盒開賣，為與市場區隔並維持品牌形象，三二行館推出高檔餐盒以北海道帝王蟹入饌推出獨家「帝王蟹餐盒」，每份2,200元、每日限量推出，強調讓「貴客」在防疫期間亦能犒賞自己和家人。

三二行館「帝王蟹餐盒」是將帝王蟹腿新鮮現烤，將肥美蟹腿肉的香氣逼出後，入口的口感能夠更加飽滿、鮮嫩多汁，搭配什錦義式烤蔬菜，包含：櫛瓜、蘆筍、黃、紅椒以及各式菇類，吃來豐盛滿足。

除「帝王蟹餐盒」，三二行館並另外推出23款不同佳餚，力求多樣變化，讓貴賓宅在家就可以有眾多選擇，滿足貴賓的不同需求。選用各種高級食材，從義式濃湯到波士頓龍蝦沙拉、烤牛肉三明治，以及海鮮義大利麵、松露炒飯等等應有盡有。價格從225元起至975元不等，防疫期間可不下車自取，且餐點皆享85折優惠，或可上Uber Eats平台選購。在家就能輕鬆享用大廚為您準備的精緻料理，

(工商 )