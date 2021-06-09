87歲的侯姓阿嬤日前向警方報案說，她的孫子欠錢成了肉票被人綁架了，對方要求付贖金才肯放人；阿嬤因一時無法與孫子取得聯繫，心繫孫子安危，著急著尋求警方協助。還好阿嬤陰錯陽差因故無法外出轉帳付贖款，選擇先跟警方連絡，才明白這又是詐騙集團的老梗，成功阻詐。

警方指出，中市警察局第四分局春社派出所警員陳宏霖、林佳萱等2人，日前擔服巡邏勤務，正當要外出巡邏之際，突然接到侯姓阿嬤的報案電話，語氣焦急的說，「孫子欠錢成了肉票被人綁架了，對方要求付贖金才肯放人。」

侯姓阿嬤表示，有個自稱「阿泰」的男生，哭喊著說「被打好痛、流很多血，接下來就換一個男子接電話惡狠狠地說，阿泰在幫他們賣毒，卻沒有把賺的錢交給他們，必須馬上將私吞的錢吐出來。」阿泰就是她的孫子，希望警方幫忙救人。所幸警方及時告知才未受騙。

春社所長曾一峯表示，詐騙集團善於利用心理戰術，製造威逼、恐嚇情境，民眾若接到此類電話，牢記3不及3要原則，1不聽信電話通知，要保持冷靜；2不告知個人資料，要立即查證；3不依據對方所留電話徵詢，要報警求助處理，以免受害造成財產的損失。

(中時 )