解放軍下一代航母艦載機

不到一星期前，才傳出解放軍003型航母迅速成形的消息，如今又首度出現了FC-31艦載機原型出現在陸基航母測試設施上的畫面。

據《戰區》（The War Zone）網8日報導，專門研究中方空軍的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）指出，這看似FC-31的原型出現在用來評估艦載機的武漢全尺寸模擬航母上。從後方來看，這架原型機有雙斜尾翼，雙發動機與高置駕駛艙，看來像是熟悉的FC-31配置，但與FC-31的確切關係不明。

此外，影像也顯示，武漢航母樓已更新，很可能象徵著003型航母。照片中還出現了殲-15艦載戰機的原型，以及1架直-18系列直升機。儘管無論衛星照或空拍照都顯示，003型航母已逐漸成形，但從許多方面來說，FC-31仍是個謎。

專家認為，FC-31「鶻鷹」戰機是中方航母艦載機的好選擇，圖為展示的「鶻鷹」戰機模型。（環球時報）

An allegedly quite recent image of the carrier EM facility at Wuhan and the mock up representing today how the Type 003's island might look like has gained a SAC FC/31/J-35 mock up! 😮



Any idea since when exactly it is there since my last image is from April/June 2019. 🤔 pic.twitter.com/QFifx59dhK — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 8, 2021

多年來，不斷有消息傳出，FC-31將與殲-15搭檔，成為隱形航母艦載機。而據五角大廈2020年提交美國國會的中國軍力報告指出，供出口或作為未來航母艦載機的較小型FC-31/殲-31仍在繼續研製。分析指出，值得注意的是，所謂的FC-31是指那些為出口而優化的陸基戰機。不斷有人推測，解放軍的航母艦載機可能會稱為殲-21，或是殲-35，但這一切仍在假設階段。

無論如何，歷經多年推測，解放軍打算將FC-31「鶻鷹」艦載機化的消息，終於藉由這新照片提供了強有力的證據。

然而，要將FC-31這類現代戰機改造為航母艦載機，實在是項艱鉅的任務。通常這可能涉及空氣動力學上的調整，還要為在飛行甲板上起降的攻角進行優化。此外，不僅飛控系統需要調整，由於艦載機在航母上起降所承受的壓力，為了強化機體，可能連結構也需要改變。

雖然未經官方證實，但據稱新型FC-31艦載版戰機可能換裝渦扇-19發動機，最大起飛重量約30噸，大概和美國海軍的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機不相上下。另外，幾乎可以確定的，就是它會針對有彈射起飛裝置的003型航母而量身定製。

(中時新聞網)