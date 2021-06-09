日本有8縣正因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情實施「防止蔓延等重點措施」，其中群馬縣、石川縣、熊本縣因疫情狀況有所改善，日本政府研擬在13日如期解除。

日本放送協會（NHK）報導，為因應COVID-19疫情，日本政府在東京都、大阪府與愛知縣等10個都道府縣實施緊急事態宣言，另在埼玉縣、岐阜縣等8個縣實施緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」。

實施防止蔓延等重點措施的8個縣中，群馬縣、石川縣與熊本縣等3個縣，疫情有改善趨勢，日本政府正研擬在本月13日讓這3個縣如期解除重點措施，將於明天召開傳染病專家組成的防疫分科會，獲得同意後正式決定。

另外，對於實施重點措施的其他5個縣，以及實施緊急事態宣言的10都道府縣，預定實施期限都到本月20 日，日本政府將視疫情狀況與病床數等數據，於下週判斷是否能如期解除。

(中央社)