NBA許多獎項隨著季後賽到來紛紛出爐，而今天最重要的一項也宣佈了，那就是年度最有價值球員，由金塊隊的當家球星約基奇(Nikola Jokic)獲得，這可說是實至名歸，因為約基奇在本季最有價值球員呼聲非常高，拿到獎也算是預料中的事情。

今天早前據查拉尼亞(Shams Charania)報導，約基奇正式獲得本季年度最有價值球員，在2014年選秀大會第二輪第41順位才被金塊選中的他，也成為NBA歷史上選秀順位最低的MVP，非常不容易，而這也是NBA連續三年由國際球員獲得MVP，前兩季是由公鹿當家球星「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)獲得，上一次出現這種情況還是2005-2007年，奈許(Steve Nash)連續三年獲獎。

Denver Nuggets star Nikola Jokic has won the 2020-21 NBA MVP award, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2021

今年例行賽約基奇表現相當突出，帶領金塊一路往前衝獲得西區第三位置，約基奇賽季一共出戰72場比賽，場均打34.6分鐘能貢獻26.4分10.8籃板8.3次助攻，場均數據快接近大三元，非常全面，另外他的整體命中率高達56.6%、三分命中率38.8%、罰球命中率86.8%，三項數據對於高個子球員都相當不錯，能裡能外的身手也讓對手吃足苦頭。

目前約基奇正帶領金塊出戰季後賽第二輪，昨天他們沒有發揮好以105：122敗下陣來，這場比賽約基奇上場36分鐘拿下22分9籃板3助攻2抄截2阻攻，身手仍相當全面，命中率有43.5%、外線40.0%，但沒有上罰球線的機會，太陽則靠著戴文布克(Devin Booker)和保羅(Chris Paul)雙雙獲得20分拿下勝利。

不過獲得最有價值球員的約基奇相信不會就此罷休，在首輪面對拓荒者他場均可以得到33分10.5籃板4.5助攻，三項命中率分別為53%、43%和92%，延續例行賽的可怕表現，所以接下來太陽仍要制定戰術好好嚴防他，因為能裡能外的他真的相當難以防守，目前獲得MVP的加持下他有可能在接下來的比賽大爆發也說不定。

(中時新聞網)