有家屬抱怨家人染疫送進加護病房期間，遲遲等不到瑞德西韋，昨（8日）指揮中心專家小組召集人張上淳出面解釋，瑞德西韋不適合用在已插管、使用葉克膜的確診患者身上，會增加死亡風險，是醫師與家屬溝通不良，但醫師姜冠宇就指出，基層臨床困境完全不是這樣，是藥物申請太繁複，導致錯過了輕症轉重症的關鍵轉換期，「可能花大錢申請來後，病人也已經插管了」。

醫師姜冠宇8日在臉書PO文，指出張上淳在指揮中心說的話，跟基層臨床困境完全不一樣，瑞德西韋的確到了插管或接葉克膜後對新冠患者已經沒有效力，反而會因為副作用而死亡。也就是說，所有抗病毒藥物、單株抗體錯過了輕症轉重症的關鍵轉換期，那到重症時治療都太慢了，認為這些新冠藥物應該當用就用，提高使用率。

姜冠宇指出，想要提高藥物使用率，有2點要先做到，第一是跨科醫師都要共同學習，讓大家敢用；第二就是減少這些特殊藥物申請的行政門檻，申請程序越間接複雜，使用就越困難，很多醫師就會猶豫很久才開，對於新冠肺炎病人非常不利，「瑞德西韋我們都還要親自寫信給地方衛生單位才會有，這樣當然很有可能花大錢申請來後，病人也已經插管了」。

姜冠宇建議，最好是每家醫院為單位申請一定量的藥物，讓基層人員能沒有障礙的使用，不要讓照顧病人的基層專業人員、醫師自己承擔行政門檻和經費考量，用藥猶豫不決，導致錯過黃金治療期。

同時，姜冠宇也建議，醫院的單株抗體也是常常不夠，導致當日分配時會遇上劑量不足，還有西醫師不擅長使用清冠一號，都是一些可以改進的問題。

對此，指揮中心回應，上周起已不再統一管制瑞德西韋，將藥品分發至雙北地區各主要醫院備庫保存。對於新冠藥物取得繁瑣，張上淳也指出，許多人以為瑞德西韋是救命藥，晚給就會增加死亡率，但真正可減少死亡率的是類固醇、抗體藥物，這些藥物各醫院都有，可自行決定使用。

(中時新聞網)