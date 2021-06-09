潤寅集團王音之與老公楊文虎共向12家銀行詐貸470億多元，王女一審遭重判28年，她聲稱自願回國受審，不是經美國執法機關逮捕，且生病幾乎在看守所內晚上睡不著覺，聲請保外就醫，台灣高等法院認為她已得到妥適醫療，駁回聲請。

檢方指控，楊文虎夫婦從2012年起到2019年，透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

楊文虎夫婦擔任負責人的潤寅集團旗下4家公司，用不實的買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山等12家，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款，共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦為遮掩犯行而陸續償還，但仍有未還款項43億多元。

遭羈押中的王音之聲請交保表示，她不是經美國執法機關逮捕，她希望把伊朗廠商欠潤寅集團的錢拿回來還給兆豐銀行，不是要具保逃亡，她曾罹患胃癌住院開刀，最近背部、腰部、臀部長了很多顆腫瘤導致疼痛，因為生命安全考量，需要保外就醫。

高院向法務部函詢王音之的身體狀況後表示，她從去年3月8日入所後，所內健保就診83次，戒護外醫4次，且身體狀況可由看守所提供必要之醫療，沒有「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的情形，駁回她具保停止羈押的聲請，可抗告。

(中時 )