統振(6170)5月合併營收為2.47億元，年減少12%、月減少3.9%，在排除去年同期統達(去年9月分割子公司)的營收相比，較去年同期成長6.61%，且累計前5月合併營收為12.24億元、年減少11.33%，排除去年同期統達之營收，較去年同期增加7.15%。

統振表示，近期金融科技之移工跨境匯兌業務獲金管會核准延長沙盒實驗期至今年10月29日，後續等待電子支付條例與電子票證條例合併的修正法規上路，即可銜接申請正式營運執照。目前統振金融科技行動APP移工跨境匯款系統Q Pay會員數已較年初再增加20%，隨著移工匯款筆數持續增加，有望對公司整體營運帶來正面的挹注。

統振進一步表示，近年來公司積極採取多角化營運的策略，鎖定穩健營運淨現金流業務與前瞻性市場深化佈局，不僅與更多策略合作夥伴洽談不同商業模式進行的可能性，同時也憑藉多年布局各大實體、電商銷售通路所累積的經驗，橫向擴張包括流通事項代理銷售更多類型產品、開拓移工市場更多業務範疇等，雖短期在營收表現上恐有波動之情形，但統振以期開花結果、效益逐步展現。

(時報資訊)