料伊暫緩返市，周二歐美原油期貨觸近2年新高；美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，即便與伊朗達成核協議，但數百項制裁措施仍然有效，減緩外界對伊朗重返市場的壓力，而國際原子能總署(IAEA)與伊朗的監督協議也被延長至6月24日。

此外，美國能源資訊署(EIA)最新報告指出，美國今年原油產量預期減少23萬桶/日，來到1108萬桶/日；而4至9月美國汽油平均消耗量也預期為910 萬桶/日，較去年同期增加130萬桶/日，激勵收盤油價觸近2年以來新高；其中美國原油漲幅1.2%，倫敦原油漲幅1%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.82美元，報每桶70.05美元；7月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.14美元；7月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.22美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.73美元，報每桶72.22美元。(商品行情網)

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