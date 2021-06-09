國內自上月起爆發一波新冠肺炎疫情，累積至今本土確診數破萬，其中新北市超過5千例成重災區，新北市長侯友宜表示疫苗已經打完，希望能優先供給。行政院長蘇貞昌今日表示，等國產疫苗解盲後再討論。

蘇貞昌說，目前進口的國外疫苗或是國內國產疫苗，政府都會要求安全性，等國產疫苗解盲是否成功，再來討論分配。

蘇貞昌指出，國外疫苗進來後，放在零下20度的環境的儲存空間，等待封緘檢驗，感謝食藥署同仁努力工作，盡快完成，未來這批疫苗會供給專責醫院第一線人員施打。

(中時 )