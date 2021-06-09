苗栗縣接連爆發科技廠移工群聚感染，新北市長侯友宜今上午在市政會議中表示，新北市勞工局3天內稽查完80家聘雇50名以上移工企業，發現多達2成1的雇主無法確實掌握外籍移工的接觸史、旅遊史，也無法縣市移工外出，「這個比例非常高，呼籲企業能改善就改善，不要再讓疫情發生了」。

新北市今上午召開市政會議，勞工局長陳瑞嘉報告指出，外籍移工最怕透過不同公司擴散感染，因為有些公司安排移工住在集合式宿舍，一人染疫擴及其他公司員工染疫，像是苗栗群聚事件就是因此爆發，不過新北市目前沒有集合式宿舍的問題。

勞工局統計，新北市聘雇50人至100人移工企業有54家，聘雇100至200人移工企業有43家、聘雇200人至500人移工企業有11家，聘雇500名移工以上有1家；總共109家。

陳瑞嘉指出，勞工局近日啟用防疫專案訪查，目前已訪查105家；稽查有4大重點，包括移工分流管理與宣導、強化生活管理及協助就醫、移工外出管理措施、移工確診之隔離空間。

陳瑞嘉說，其中有28.6％的企業無法落實移工分流，也無法將同一住宿地點的移工，安排在同一場域工作、同一班別、同一用餐環境；因部分移工有個別國籍購物及飲食習慣，有21％的雇主無法限制移工外出，也未記錄移工旅遊史及接觸史等；另有31.4％雇主無法提供1人1室的移工居住空間。

侯友宜說，勞工局訪查後，還是發現很多移工防疫問題，其中高達21％無法限制外出並掌握移工接觸史，比例其實很高，新北市鼓勵企業發放防疫獎勵金、並加強宣導移工應減少非必要外出，請雇主或仲介協助移工生活用品、所需飲食及相關事務處理，及落實由專責管理人員記錄移工外出資訊。

侯友宜說，另外有31.4％雇主無法提供1人1室的移工居住空間，新北市目前有2家、共277房隔離宿舍，將轉作移工防疫宿舍，若有雇主有需求可以協助申請。

(中時 )