女星何妤玟在去年初與化工小開邵天成離婚，8年婚姻正式畫下句點，雖然何妤玟和前夫已離婚1年半，不過兩人仍為了一對女兒保持聯繫、沒交惡，何妤玟在她的Youtube頻道中就提到：「因為我有小孩，我需要跟他保持一個友好的關係，這是一個非常辛苦的事情」， 何妤玟還透露，見到前夫前她都會深呼吸10次來放鬆心情。

44歲何妤玟生活重心放在一對女兒和工作上，恢復單身的她，談離婚的態度都很理性、冷靜，何妤玟昨就在她的Youtube頻道坦言，她和前夫的關係很理性、和平，何妤玟坦言，分手後不可能多美好，但何妤玟強調：「因為我有小孩，我需要跟他保持一個友好的關係，這是一個非常辛苦的事情」。

何妤玟強調：「因為我有小孩，我需要跟他（前夫）保持一個友好的關係，這是一個非常辛苦的事情」。（圖／取材自何妤玟 Winnie Ho Youtube）

何妤玟透露，見到前夫前她都會深呼吸10次來放鬆心情，何妤玟表示，離婚要拿出成熟和理性看待事情「多一個幫手共同撫養孩子，在現實層面上是有助益，跟他（前夫）關係越好，受益的會是孩子」，何妤玟認為要把昔日夫妻感情和孩子成長這兩件事情分開看。

同時，何妤玟提到，她常去心理治療和心理諮商，最高紀錄曾是2天找一次，何妤玟認為，與其找姊妹抱怨、丟出負能量，不如由專家給予正向意見和專業方法，何妤玟也指出，要空出時間，放下手機、電視等3c用品，才能靜下心來思考，而影片最後，何妤玟則說，要和前夫帶著女兒去兒童樂園玩，兩人為了女兒完整童年都努力付出。

沒事我很好！離婚後我決定做這件事！

(中時新聞網)