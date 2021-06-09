嘉義驚爆電鋸虐狗！飼主大街上揮舞鏈鋸 小黃縮瑟角落任宰割（取自臉書「嘉義綠豆大小事」）

嘉義市1處民宅驚傳恐怖電鋸虐狗事件，監視器拍下1名男子將自家養的米可斯犬綁在門口，接著不斷啟動手中的電鋸朝狗揮舞，而狗被嚇到左右逃開，又被牽繩拉住勒脖，最後只能雙眼滿是恐懼地看著男子；男子後來還拿拖鞋不斷大力拍打狗的頭數十下，殘忍行為被當地民眾PO文怒罵「一條生命被這樣折磨」。

監視器畫面中1隻土黃色米克斯犬遭綁在1輛貨車上，1名紅衣男子竟拿的電鋸不斷啟動，並將電鋸朝著米克斯犬揮舞，該犬被嚇得左右逃竄、不斷吠叫，男子三番兩次不斷作勢攻擊，最後還拿腳上的藍白拖不斷敲打狗的頭部，一連打了數10下，當下還發出大聲的敲打聲，口中還不斷喃喃自語，疑似是飆罵狗，最後才悻悻然離開。

男子拿電鋸朝犬隻揮舞的惡劣行徑全被監視器拍下，1名網友將影片公布在臉書地方社團，發文痛批「平常都會聽到這隻狗的哀嚎，被這種主人養到很可憐，1條生命被這樣折磨」，網友還爆料虐狗的男子疑似是附近大樓的副主委，經常在路邊啟動大聲響的機械工具，造成附近住戶不得安寧，而且屢次在路邊管教狗都沒有戴口罩。

許多網友則留言說「報警處理及動保科檢舉，討厭狗就不要養，養了就好好養」、「可憐啊下輩子投胎當狗吧」、「把他綁起來，拿電鋸嚇他，讓他體會狗狗的恐懼」、「怎麼沒有滑倒，据到他自己，可惡」；爆料者之後留言補充目前已通報市府單位、市議員和動物保護協會，也已到警局報案。

(中時新聞網)