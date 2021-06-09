昨日新增219個本土病例，雖然數字看似已慢慢平緩，但部分病患從原本的輕症到重症，僅僅短短3天，對此，前台大感染科醫師林氏璧在談話性節目上表示，重症不論年紀，只要有慢性病都會增加重症的風險，其中包括肥胖，並舉出去年日本相撲選手確診病歿的例子說明。

林氏璧昨（8）日於《關鍵時刻》表示，最近大家一直在討論會不會「快樂缺氧」，但這種狀況若發生，連用藥的機會都沒有，現在唯一可用的就是單株抗體，但是其費用較高，且也還未訂定使用時機，有專家小組認為應該針對高風險的人，因為這類人比較容易轉重症，若提早讓這些人使用，也許很快就能出院，也不會進入重症。

主持人劉寶傑進一步詢問，高風險是指針對年紀，還是身體狀況，並舉出昨日死亡案例中，一名30多歲的女性，從收治住院到死亡僅6天，指揮中心認為該患者因體重達90公斤，推估是肥胖導致重症死亡。

林氏璧舉去年日本知名相撲選手病歿的例子，相撲選手較一般人壯碩，因此肥胖的確會是增加重症的風險之一，所以不論年紀，即便是在50、60歲以下，若有肥胖、糖尿病及高血壓等，其實都還是有重症的風險。林氏璧補充表示，年紀當然是重症最大的因子，但不是造成重症唯一原因，有慢性病的仍要注意、小心。

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確診者從輕症變重症 前台大醫曝1類人要注意：年紀非唯一因素

(中時新聞網)