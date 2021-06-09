前綠委林靜儀昨日質疑，台北市某診所深夜大排長龍，恐是在消化打不完的疫苗，但診所否認並表示只是在做檢查。行政院長蘇貞昌今日表示，希望大家能嚴格遵守疫情指揮中心的規定。

蘇貞昌指出，現在疫苗很珍貴，疫情指揮中心都依照排定的優先次序照冊配發疫苗施打，希望各地政府能夠嚴謹依照規定，也希望符合資格的民眾能夠快打。

(中時 )