前綠委質疑北市診所半夜消化疫苗 蘇貞昌：請按照規定來做 09:402021/06/09 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前綠委林靜儀昨日質疑，台北市某診所深夜大排長龍，恐是在消化打不完的疫苗，但診所否認並表示只是在做檢查。行政院長蘇貞昌今日表示，希望大家能嚴格遵守疫情指揮中心的規定。 蘇貞昌指出，現在疫苗很珍貴，疫情指揮中心都依照排定的優先次序照冊配發疫苗施打，希望各地政府能夠嚴謹依照規定，也希望符合資格的民眾能夠快打。 網傳台灣僅需少量疫苗應急！蘇貞昌：惡毒謠言予以遏止 本土疫情爆發 陳柏惟要求對陸求償 蘇貞昌：你說什麼 (中時 ) # 新冠肺炎 #台灣 #診所 #綠委 #質疑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曾銘宗痛批 蘇為愛將丁怡銘牛肉麵事件道歉 台灣染疫累計死亡308人卻不吭聲！為國人染疫身亡 蘇貞昌陳時中道歉 04:102021/06/09 焦點要聞 TIFA可望今年復談 經部：促簽BTA 04:102021/06/09 財經焦點 高虹安問疫苗竟讓蘇貞昌慌了 PTT反應一面倒 18:462021/06/08 政治 不敵疫情 高雄台鋁商場影城將易主 04:102021/06/09 地方新聞 問疫苗何時來 蘇貞昌跳針「有困難」 高虹安：失敗的人找藉口 12:322021/06/08 政治 蘇揆稱8月有千萬劑疫苗 媒體人算完後斷言：3種結局 08:502021/06/09 政治 普發現金蘇揆喊NO 朱：1600萬人紓困0 04:102021/06/09 焦點要聞 進口疫苗 只需蔡英文一句話 04:102021/06/09 時論廣場 失控暴嗆 阿中：快篩劑沒進來要審什麼 04:102021/06/09 焦點要聞 陳家3兄弟綠到出汁 浩鼎案得罪當道！昔日英粉開第一槍 蔡無可迴避 04:102021/06/09 焦點要聞 為何卡郭董疫苗 蘇貞昌回應遭費鴻泰怒嗆：要讓台灣死多少人才鬆手 12:552021/06/08 政治 政治熱門新聞 范雲3＋11無究責 館長民調超級意外 - 政治 - 旺報 陳培哲嗆蔡英文被周玉蔻痛罵 藥師爆暗黑內幕 - 政治 高虹安問疫苗竟讓蘇貞昌慌了 PTT反應一面倒 - 政治 侯友宜一張防疫圖 名醫看完大驚：陳時中做不出來 - 政治 每日確診人數下降有內情？楊志良心寒：我不想上節目了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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