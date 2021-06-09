高市新興區一家養身會館日前神不知鬼不覺偷偷開門營業，警方獲報後前往埋伏，果然見到客人與上班小姐在後門偷偷出入，昨(8日)深夜申請搜索，衝入房間內時，發現一對男女未戴口罩正在進行「連結運動」，立刻將現場黃姓負責人、應召女、男客等5人，依違反社會秩序維護法及刑法妨害風化移送法辦。

高雄新興區一家養身會館偷營業，警方現場查獲未戴罩男女瘋狂連結中，事後重罰斷水斷電。(戴志揚翻攝)

新興警分局表示，警’方查訪時，發現林森二路某家養生館雖大門深鎖、店招關閉，探訪得知該店晚間常有人進出，疑似「明關暗開」偷偷營業，在稽查小組探訪蒐證齊全後，向法院聲請搜索票。

昨（8日）晚上20時50分許，持高雄地院搜索票入內查獲越南籍女服務生與與男客在三樓包廂從事性交易，兩人都未戴口罩，另媒介色情的黃姓養生館負責人與友人及一名阮姓女子在一樓大廳飲酒；警方當場查扣保險套、潤滑油、暗門電子磁扣、監視錄影器及鏡頭、營業所得新台幤2200元等證物，全案依違反社會秩序維護法及刑法妨害風化案移請高雄地檢署偵辦。

警方表示，該養生館屬於應停業之場所，違規偷偷營業部分，目前已函報衛生局、工務局來裁處斷水斷電，以示政府防疫工作的決心。同時在場黃姓負責人、女服務生、男客及友人等5人群聚及未戴口罩一節，明顯涉有違反傳染病防治法，本分局蒐證後已一併函請衛生局裁罰。

新興分局分局長戴台捷表示，疫情警戒拉長，各休閒場所業者請務必配合防疫規定停業，警方將持續稽查休閒娛樂場所，另為避免北部色情從業人員南竄，危及全民健康，會加強網路巡邏及旅宿業、養生會館等場所稽查，不容許色情業者膽大妄為，成為防疫破口。

(中時新聞網)