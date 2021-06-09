桃固本計畫入場快篩啟動，桃園市長鄭文燦視察台達電，本外勞6000人全篩檢。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃固本計畫入場快篩啟動，桃園市長鄭文燦視察台達電，本外勞6000人全篩檢。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃固本計畫入場快篩啟動，桃園市長鄭文燦視察台達電，本外勞6000人全篩檢。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

為守住桃園移工的「馬其諾防線」，桃園市長鄭文燦祭出「固本計畫」，9日啟動企業到場快篩，他一早到台達電視察，提到台達電為了安全營運，本勞加移工共6000人同時快篩，有的同一廠區、有的混線生產，要一起完成，強調桃園移工陽性率仍低，沒有熱區現象，但為了員工和地方安心，要按部就班完成。

鄭文燦9日一早到台達電視察企業到場快篩情況時表示，疫情期間企業要持續營運，必須做好預防性的準備，市府推動企業快篩，媒合醫師公會團隊，到廠區進行快篩，採取「採檢亭」或「採檢屏風」的方式，以標準快篩試劑篩檢，若呈陽性反應，立刻執行PCR核酸檢測，並送到防疫旅館靜候結果。

「就算多廠區快篩一樣可以很順利！」鄭文燦讚台達電是台灣綠能能源的領導廠商，在桃園有5個廠區，雇用的移工1500人、本勞4500人，因為有的是同一廠區、有的是混線生產，所以要一起完成，6000人同時快篩。

「桃園推動企業快篩確實有必要性！」鄭文燦說，桃園外籍移工是全台灣第一名，產業型外籍移工達9萬7000人，雇用移工的工廠非常多，光是雇用100人以上企業就有141家，以5、6月PCR篩檢經驗看，桃園還不是熱區、陽性率並不高，整個桃園外籍移工感染事件只有2起、18人、比率低，但為確保每一個潛在感染個案都能最快、最佳處理，仍要按部就班完成。

鄭文燦說，桃園固安計畫已獲行政院、經濟部、勞動部肯定和支持，部分大型企業則是和健檢廠商合作，駐點快篩，透過預防性的擴大篩檢，讓桃園的企業可以安全營運，也能夠讓員工、企業及社區三贏。

鄭文燦也提到，市府會在各大工業區設13個聯合快篩站，10日起陸續啟用，他解釋聯合快篩站是1站6線，採檢環境佳，可以讓各企業預約登記，強調到場快篩和聯合快篩同時並行，上波雙北熱區防線桃園守住了，相信竹竹苗移工群聚感染熱線桃園一樣也會守住。

鄭文燦也預告，原來13個快篩站，未來經過適當改造，也可以成為疫苗接種站，桃園的疫苗接種計畫，除了流感系統外，還另外增設桃園體育館的大型接種站，1天可以到6000人，工業區站外展接種站達8個，另外還有社區跟學校60站，每周施打人數可達10萬人。

(中時 )