花蓮地方法院張姓法警去年底酒駕遭警方查獲，刑事部分他被判刑2月，宣告緩刑2年定讞，行政究責部分，張男辯稱酒後駕車沒發生交通事故，也未見媒體報導致法院聲譽受損，請求從輕裁量，懲戒法院仍將他判處降級改敘。可上訴。

去年11月9日夜間張男與友人聚餐，餐後再至卡拉OK店小酌敘舊，隔天凌晨他請朋友代駕送他返家，行進中因代駕朋友反映車況有異，於是他坐上駕駛座試車，不久即遭警察攔檢，他酒精濃度達每公升0.31毫克，遭移送法辦。

刑事部分，花蓮地方法院考量他曾有酒駕前科，將他判刑2月，可易科罰金，諭知緩刑2年，向公庫支付6萬元，今年2月9日判決確定後，他移送花蓮地檢署執行。

台灣高等法院也將張男移送懲戒，他辯稱所犯酒後駕車一案事證明確，所幸未發生交通事故，亦未見媒體報導致服務機關聲譽受損，他坦然面對刑事及行政責任，懇請從輕裁量，以啟自新。

懲戒法院認為，張男酒後駕車行為，除觸犯刑罰法律外，其行為將導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，而嚴重損害政府之信譽，為維持公務紀律，自有懲戒之必要，將他判降級改敘。可上訴。

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(中時 )