陽明交大今天發表研究指出，空氣中的懸浮微粒會「開啟」人體細胞接受新型冠狀病毒的通道，提高染疫風險。只要透過藥物阻斷這條通道，就能降低新型冠肺炎感染風險與肺纖維化的嚴重程度。這項研究成果近日刊登在《Particle and Fibre Toxicology》期刊。

國內外已有多項研究發現空氣汙染與染疫之間的關聯性，但因果關係不明，以至於無法對症下藥。陽明交大急重症研究所透過動物實驗，證實空氣中的懸浮微粒會提高細胞膜表面蛋白ACE2、TMPRSS2的表現量，而這兩個蛋白正是新型冠狀病毒感染細胞的表面受體和蛋白？。

陽明交大研究團隊透過動物實驗，將小鼠以氣管注射直接注入懸浮微粒，發現無論是肺纖維化的小鼠或是正常小鼠，肺泡組織都有ACE2與TMPRSS2大量表現的傾向，尤其是已經肺纖維化的小鼠更有高度表現的情形，證實了空氣懸浮微粒與開啟新型冠狀病毒感染通道之間的關聯。

研究團隊過去證實，空氣中的懸浮微粒會刺激巨噬細胞分泌細胞激素，引發體內發炎反應加劇肺纖維化。本次研究團隊也在動物實驗中發現，只要能剔除分泌細胞激素的基因，就能降低ACE2與TMPRSS2表現量。

國際大型隨機分派研究指出，新型冠狀肺炎重症患者使用類固醇治療可降低死亡率，此類藥物能抑制細胞激素「介白素-8」(IL-8)，而本研究提出抑制細胞激素「介白素-8」(IL-8)能降低空氣汙染誘發ACE2與TMPRSS2表現。

陽明交大這研究不僅證實空氣汙染與新型冠狀肺炎的關係，同時也驗證了治療方法。這項研究是由陽明交大急重症研究所所長許瀚水及其研究生李欣烜，與中國醫藥大學新藥開發研究所洪士杰教授共同完成。

(中時 )