中共總書記習近平於七月一日中共一百年黨慶大會前，展開視察青海省藏族自治州的行程。

新華社報導，習近平8日下午來到海北藏族自治州剛察縣沙柳河鎮果洛藏貢麻村，走進牧民索南才讓家中，看望慰問藏族群眾。索南才讓說，牧民生活好，全靠黨的政策好，衷心感謝黨、衷心感謝總書記。

習近平指出，我們黨（中共）成立一百年了，為什麼老百姓衷心擁護中國共產黨？因為我們黨始終全心全意為人民服務、為各民族謀幸福。我們一百年來取得的成績，贏得了民心，在建設社會主義現代化國家新徵程上，我們要走得更好。

習近平並在村口對熱情湧來的村民們說：「我們都是一家人，我們都是兄弟姐妹。這個村子變化很大，看到大家過得很幸福，我們很欣慰，能感受到大家對黨和政府的深情厚誼。到新中國成立一百年時，中華民族一定能夠更加堅強地屹立於世界民族之林。到那個時候，一個幸福的國家、一個現代化的國家，一定會建設起來。中華民族就像石榴籽一樣緊緊抱在一起，我們都是中華民族共同體的一分子。在全面建設社會主義現代化國家進程中，一個民族都不能少。一定要堅信明天會更好。」

習近平當天下午也來到青海湖仙女灣，實地察看青海湖環境綜合治理、生物多樣性保護工作成效。他指出，我之前去看了三江源、祁連山，這一次專門來看看青海湖。青海在生態文明方面的戰略位置非常重要，分量很重。要把青海生態文明建設好、生態資源保護好，把國家生態戰略落實好、國家公園建設好。生態是資源和財富，是我們的寶藏。

(旺報 )