蘇貞昌針對紓困特別預算赴立院報告並備質詢

台灣疫情下半場失守，不僅本土病例破萬，死亡率更超過全球死亡率2.16％，行政院長蘇貞昌今（9日）上午赴立法院報告紓困4.0特別預算。其中立委蔡壁如詢問蘇貞昌，「指揮官陳時中撐了一年多、疲態百出，國人看到的CDC是跟疫情跑，不是超前部署、從熱區快篩站、加強版防疫旅館 、防疫車隊、快篩PCR並行，都已經不是衛福部可以做的，而是到經濟部等部會層級，且都是地方先行，CDC才跟上，所以問院長，CDC改組升級你願不願意扛起來?」對此，蘇也做出回應。

蔡壁如質詢時指出，SARS作戰期間前總統陳水扁親上前線指揮，若比照SARS，你可以預期到未來指揮官是誰?是總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁嗎?這樣子情況下，院長你願意扛嗎?蘇貞昌回應，分析整個疫情確實疫情嚴峻，但過去陳時中擔任指揮官做得很好、盡心盡力，現在疫情嚴峻，我們其實是舉國之力來撐整個防疫，且一直都由行政院各團隊配合，像是國防部專責醫院也配合，經濟部、科技部，勞動部等大家都一起來面對防疫工作，甚至於採購疫苗...。

蘇話尚未說完，蔡壁如直接嗆說「院長(蘇貞昌)你就是不願站到第一線來扛責任就對了」；蘇貞昌回應，「不是，責任我們都要扛，但有些誤會或者內容我要特別澄清」。

(中時新聞網)