郭董疫苗採購破局？ 蘇貞昌：疫苗跟口袋裡的錢不一樣 要看人家願不願意賣 09:492021/06/09 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌昨日脫口而出「郭台銘手上沒有疫苗現貨」，外界議論等於是掀牌證明疫苗採購破局。蘇貞昌今日表示，疫苗跟口袋裡面的錢不一樣，要看國外願不願意賣給郭董。 蘇貞昌指出，疫苗要採購進口，要看原廠有沒有貨、對方願不願意賣、要不要賣給郭台銘，這些情況都要確認，疫苗要進口，都會先問原廠，郭台銘要買疫苗，也會幫忙查清楚。 美日捐疫苗計入6月200萬劑承諾？陳時中「那當然」網全傻眼 立委轟政府卡疫苗？蘇回郭董手上沒貨 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #郭台銘 #疫苗 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗、醫療資源雙缺 這仗怎打 04:102021/06/09 焦點要聞 繳稅有我紓困沒我？ 弱勢勞工成政策孤兒 06:542021/06/09 政治 新聞分析》國產疫苗風波 側翼帶風向 蔡政府別裝無辜 04:102021/06/09 焦點要聞 失控暴嗆 阿中：快篩劑沒進來要審什麼 04:102021/06/09 焦點要聞 凡人譜開心疫苗報恩想念小籠包 04:102021/06/09 娛樂新聞 高端家族淘金術／創20跌停板不影響事業起飛 電子起家再跨生技地產 07:202021/06/09 財經 美調降全球110國旅遊建議 台仍列新冠「低風險」建議遊台先打疫苗 08:182021/06/09 國際 進口疫苗 只需蔡英文一句話 04:102021/06/09 時論廣場 曾銘宗痛批 蘇為愛將丁怡銘牛肉麵事件道歉 台灣染疫累計死亡308人卻不吭聲！為國人染疫身亡 蘇貞昌陳時中道歉 04:102021/06/09 焦點要聞 風險太高 殯葬、物流業盼優先接種 04:102021/06/09 焦點要聞 王毅稱盡中國所能 提供東協疫苗 04:102021/06/09 產業財經 政治熱門新聞 范雲3＋11無究責 館長民調超級意外 - 政治 - 旺報 陳培哲嗆蔡英文被周玉蔻痛罵 藥師爆暗黑內幕 - 政治 高虹安問疫苗竟讓蘇貞昌慌了 PTT反應一面倒 - 政治 侯友宜一張防疫圖 名醫看完大驚：陳時中做不出來 - 政治 每日確診人數下降有內情？楊志良心寒：我不想上節目了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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