行政院長蘇貞昌昨日脫口而出「郭台銘手上沒有疫苗現貨」，外界議論等於是掀牌證明疫苗採購破局。蘇貞昌今日表示，疫苗跟口袋裡面的錢不一樣，要看國外願不願意賣給郭董。

蘇貞昌指出，疫苗要採購進口，要看原廠有沒有貨、對方願不願意賣、要不要賣給郭台銘，這些情況都要確認，疫苗要進口，都會先問原廠，郭台銘要買疫苗，也會幫忙查清楚。

(中時 )