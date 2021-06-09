本土疫情持續擴大，全國三級警戒延至6月28日，影響民眾生活甚鉅，朝野各黨「普發現金」呼聲不斷，行政院院長蘇貞昌昨日（8）卻以「還要買疫苗，錢須用在刀口」為由回拒。國民黨立委李貴敏舉出美國、日本、新加坡、香港的例子，呼籲政府正視普發現金的效應與公平性。網友留言：「又要像疫苗一樣拖下去了。」更引發許多人迴響。

李貴敏昨日在臉書發文表示，受疫情影響，跨行業的勞工、經濟弱勢者，被迫在家防疫、放無薪假比比皆是，舉世皆然，根據大多數世界先進國家經驗，發現金紓困是最迅速，對受困頓民眾幫助最直接的應急方式。全民關在家，支出增加，但越來越多人穩定收入來源被迫減少，甚至零收入，政府可以不管嗎?全民每人普發1萬元才是及時雨。

李貴敏指出，美國去年與今年各發放每人紓困發現金支票1200~1400美元，他們的排富標準是年所得8萬美金；日本每人發放10萬日圓，不排富；新加坡年滿21歲發放約台幣1.2萬元，為了方便作業，不排富；香港年滿18歲發放折合台幣約3.9萬元，同樣不排富。國際間共識無非是認為排富發放方式過於繁雜，基於便民與擴大補助範圍，因此認為普發才公平。

不僅如此，李貴敏感嘆：「說真的，台灣越來越多雇主採取『無薪假』或資遣員工方式因應，零售業、旅行業與餐飲業等各行各業被迫停業比比皆是，他們急需政府幫忙，為何不能見賢思齊，先解民眾燃眉之急呢？」

此文一出，獲得超過1200個讚，網路討論熱烈。網友紛紛留言：「又要像疫苗一樣拖下去了」、「普發紓困金不但是甘苦人的及時雨，更是鼓勵全民持續抗疫的激勵金！」「紓困金花那麼多錢，2.0 跟4.0還不是每個人都能領到，不知道 都發到哪裡去」、「血冷政府，無動於衷，可惡至極」、「我全家連一塊錢都沒有」。

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(中時新聞網)