英國6月房屋銷售創10多年來新高 09:502021/06/09 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國最大房地產入口網站Rightmove最新調查指出，英國6月已成交且正在辦理過戶手續的房屋銷售達到70.4萬戶，創下10多年來新高紀錄，且較一年前成長78％，即便英國政府因應疫情推出的振興措施即將退場。 Rightmove房地產數據部門主管班尼斯特（Tim Bannister）表示：「英國逐步解封、政府延長印花稅減免措施、首購族房貸優惠利率，以及疫情造就的移居計畫，種種因素都推動房屋銷售創下過去10多年來新高。」 基隆嶼封島至6月28日 風景區延長管制 陸逆勢連兩月拋售黃金ETF (工商 ) #英國 #房屋銷售 #來新高 #房地產 #Rightmove 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登今出訪歐洲 下周開啟美俄峰會 04:102021/06/09 話題觀察 國際景氣復甦 Q2出口將破千億 04:102021/06/09 財經焦點 《鋼鐵股》業內外皆美 久陽5月營收再創高 08:532021/06/09 財經 大戶沒來 國際板債發行量下滑 04:102021/06/09 金融．稅務 高端家族淘金術／創20跌停板不影響事業起飛 電子起家再跨生技地產 07:202021/06/09 財經 賀錦麗訪瓜地馬拉 籲移民別來美國 04:102021/06/09 話題觀察 六成歐企擬擴大在陸投資 04:102021/06/09 財經要聞 5月當沖 破雙紀錄 04:102021/06/09 財經要聞 《半導體》染疫事件波及 超豐6月產量估減約1成 08:022021/06/09 財經 《金融》企業在陸、海外投資收益 Q1齊登近10年同期高 08:022021/06/09 財經 外熱內冷 5月出口連11紅 04:102021/06/09 財經要聞 財經熱門新聞 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 超豐曝群聚感染內幕 移工誇張手法逃過第一線檢測 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 神秘客是他？高端終結連6跌飆漲停 這據點竟上榜 - 財經 陷資安疑慮 比特幣暴跌 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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