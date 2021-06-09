英國最大房地產入口網站Rightmove最新調查指出，英國6月已成交且正在辦理過戶手續的房屋銷售達到70.4萬戶，創下10多年來新高紀錄，且較一年前成長78％，即便英國政府因應疫情推出的振興措施即將退場。

Rightmove房地產數據部門主管班尼斯特（Tim Bannister）表示：「英國逐步解封、政府延長印花稅減免措施、首購族房貸優惠利率，以及疫情造就的移居計畫，種種因素都推動房屋銷售創下過去10多年來新高。」

(工商 )