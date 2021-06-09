財政部9日上午緊急宣布，考量部分民眾仍有臨櫃報稅需求，財政部各地區國稅局將於6月15日恢復提供所得稅報稅臨櫃服務。
不過，考慮到疫情嚴峻，財政部表示，民眾還是儘量在家以網路或試算服務進行申報，以降低人流移動產生染疫風險。如有申報問題，請利用電話、電子郵件或粉絲專頁洽詢。
若民眾仍需前往國稅局臨櫃報稅，各地區國稅局將妥善規劃高規格防疫措施，妥適配置申報服務場地，並採用線上取號及預約申報制度，進行人潮分流，請民眾配合量測體溫，佩戴口罩、酒精消毒、室內並有隔板、維持社交距離及人流控管，落實防疫措施。
截至今年6月6日止，109年度綜合所得稅結算申報已完成451.37萬件，其中採網路及稅額試算申報件數比率99.5％，以去年總申報件數638.62萬件計算，完成申報比率為71％。
而109年度營利事業所得稅結算申報在6月6日前已完成77.79萬件，其中採網路申報件數比率99.99％，以去年總申報件數96.12萬件計算，完成申報比率為81％，申報進度均與去年同期相當，民眾多數均以網路及稅額試算完成申報，顯示疫情期間，網路報稅是最佳的申報方式。
(工商 )
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