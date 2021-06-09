這該怎麼辦！一名男網友在論壇上發文，內文指稱，他在成人網站SWAG上看A片時，驚覺女主角似乎是大他一歲的表姊，讓他心生崩潰，上網發文詢問，「之後逢年過節該如何面對？」引起網友討論。

一名男網友7日在論壇《PTT》八卦板發文，標題直寫「發現表姊有拍SWAG怎麼辦？」內文吐露，因為疫情關係，他都待在宿舍遠距上課，沒事就在宿舍看謎片清槍。

沒想到，就在有次瀏覽成人網站SWAG時，發現影片中的女優長相有點像已婚的表姊，一開始還有些不確定，直到開啟付費模式解鎖後，才確認就是本人，原PO也說，「畢竟是家人，感覺還是有些怪」，並詢問網友之後逢年過節相遇時，該如何面對他的表姊，同時也徵求有相同經驗的網友調適心境的方法。

網友在PTT上發文詢問，該如何調適家人去拍成人影片。（翻攝自批踢踢實業坊）

文章曝光後，不少鄉民留言回應，「哪位」，還在留言區刷一排求上車，也有鄉民認真回應，「他都願意放上去了就不怕看啊，你還不如幫你表姐多做點業績讓他多賺點」、「就當沒看見」、「可能有難言之隱吧，裝不知道比較好，如果是染上惡習就得和家人說」。

但也有不少網友質疑原PO是在打廣告，怒刷一排留言，「業配啦，哪次不業配」、「業配廢文」、「幻想」、「業配啦，現在這種假問卦真業配的一堆」，對此，原po則表示他是純問心境如何調適，截至發稿前並未回應影片的相關線索。

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(中時新聞網)