藝人徐凱希曾是《我愛黑澀會》美眉成員之一、參加過知名歌唱節目《超級星光大道》，那時候以「徐宛鈴」名字參賽，並獲得歌唱節目第11名的殊榮，曾加入華研國際音樂成為旗下藝人，現為華視《天才衝衝衝》節目助理主持。昨（8日）在個人臉書上分享生活日常，對於「演藝圈沒有真心朋友」這句話的想法。

徐凱希昨（8日）在臉書社群分享最近的心情，她表示：「很常聽到一句話『演藝圈沒有真心朋友』，但我從來不這麼認為，真正的好朋友，會想要彼此都變得更好，有適合你的位置，就無私的推薦與分享。」她坦言，同行工作的人，當然會存在著隱性競爭關係，我們該做的事應該是專注於自己，跟自己比較而不是跟別人。

徐凱希昨（8日）她坦言：「當一個人心裡很健康的時候，做什麼事都可以很自在，這篇文章並沒有任何的影射，演藝圈裡是可以有擁有真心朋友，為彼此加油打氣的！」她表示，台灣最近本土疫情爆發，每天打開新聞就覺得很痛心！提醒粉絲朋友，非必要千萬不要出門！趁這段時間好好陪家人、珍惜身邊的人一起渡過這個難關。

棒棒堂王子（邱勝翊）在底下留言：「說我嗎？」納豆也在留言回覆：「還好我們不同型。」看得出徐凱希在演藝圈擁有許多好朋友。許多網友在底下留言回應：「感覺以妳的個性，在演藝圈應該人緣不錯！」、「有實力的藝人不怕競爭，而是享受因為競爭而成長的那種感覺！」、「只要保有真誠的心，不管到哪裡都會交到知心好友。」、「專注在自己做的事和進補的空間，就會吸引到對的人，加油!」、「朋友重質不重量，交心比較重要！」

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(中時新聞網)