台灣本土疫情嚴峻，國內已達第三級警戒，大部分的人都會待在家防疫，女星謝忻昨（8日）卻在臉書開直播協尋董至成（董哥），心急的表示一整天都聯絡不上，擔心對方有慢性病、睡眠呼吸中止症，又住在疫情熱區，拚命聯絡董至成身邊的友人，甚至出動里長伯，還好最後有找到董至成，原來他只是手機送修才失聯。

謝忻在直播中憂心的說，董至成隔天有工作但失聯20個小時，工作夥伴都在找他，她得知後非常緊張，「因為疫情的關係，大家神經比較緊繃，董哥年紀又有一點了，所以大家會很擔心。」為了找到董哥，謝忻狂打電話、發訊息，直呼根本出動整個演藝圈的人，瓜哥（胡瓜）、丁柔安、小禎、納豆、馬國畢都心繫著董至成的消息。

謝忻透過董至成的兒子找到董哥居住的地址，請求兩位大樓警衛能不能到家裡確認狀況，警衛表示無權限開門，幫她聯絡當地里長，里長得知後二話不說的騎車到董哥住的地方確認。

隔了10分鐘，謝忻接到里長的回電，話筒傳出的聲音竟是董至成，一開口就開玩笑的說：「恭喜妳，妳找到的是人體，不是大體。」原來董至成的手機備份要10幾小時，所以沒有開機，里長找上門時已深夜11點半，他正在睡覺，聽到有人按門鈴，打開門的瞬間發現是里長嚇一大跳，「我搬來板橋半年，第一次見到里長，我以為發生什麼事，結果里長說謝忻找我，要我回電話。」

董至成碎碎念謝忻大驚小怪，竟然還驚擾到里長，開玩笑說只差沒找侯友宜來幫忙，「以後如果要尋人，找謝忻她一定使命必達，她可能擔心我會被送到亞東醫院吧。」狂虧謝忻超適合當看護，他也加入謝忻的直播中，向大家報平安：「我在熱區在板橋，謝謝妳的擔心，但擔心過度造成我的壓力，因電話維修，今天才拿回來，大概有100多通未接，LINE有436通，就差沒有把我爸爸從靈骨塔挖出來，我的親戚、助理、同學，很久沒見的朋友都在問我是活是死。」

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(中時新聞網)