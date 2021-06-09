新冠病毒疫情在國內持續延燒，國內外已有多項研究發現空氣汙染與染疫之間的關聯性，但因果關係不明，以至於無法對症下藥。對此，國立陽明交通大學急重症研究所團隊經過研究證實，空氣中的懸浮微粒(Particulate Matter, PM)會「開啟」人體細胞接受新型冠狀病毒的通道，提高染疫風險，但只要透過藥物阻斷這條通道，就能降低新型冠肺炎感染風險與肺纖維化的嚴重程度。這項研究是由陽明交大急重症研究所所長許瀚水及其研究生李欣烜，與中國醫藥大學新藥開發研究所洪士杰教授共同完成。

許瀚水所長與其研究生李欣烜發現空汙導致新冠肺炎重症機轉。(圖/國立陽明交大提供)

中國醫藥大學新藥開發研究所洪士杰教授。I圖/國立陽明交大提供)

●空氣汙染 的確造成染疫風險

陽明交大急重症研究所透過動物實驗，將小鼠以氣管注射直接注入懸浮微粒後，發現無論是肺纖維化的小鼠或是正常小鼠，肺泡組織都有細胞膜表面蛋白ACE2、TMPRSS2大量表現的傾向，尤其是已經肺纖維化的小鼠更有高度表現的情形。而這兩個蛋白正是新型冠狀病毒感染細胞的表面受體和蛋白酶，證實了空氣懸浮微粒與開啟新型冠狀病毒感染通道之間的關聯。

●減少新冠感染與重症 藥物抑制有進展

研究團隊過去證實，空氣中的懸浮微粒會刺激巨噬細胞分泌細胞激素，引發體內發炎反應加劇肺纖維化。本次研究團隊也在動物實驗中發現，只要能剔除分泌細胞激素的基因，就能降低ACE2與TMPRSS2表現量。

目前國際研究提出介白素-8(IL-8)與新型冠狀肺炎重症的預後有關。研究團隊也同時發現，只要用藥物抑制巨噬細胞分泌「介白素-8」(IL-8)的通道，就能降低ACE2與TMPRSS2的表現，進而減少新型冠狀肺炎的感染與重症風險。

這研究不僅證實空氣汙染與新型冠狀肺炎的關係，同時也驗證了治療方法。研究結果已發表於《Particle and Fibre Toxicology》期刊。

(中時新聞網)