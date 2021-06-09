台灣本土疫情仍嚴峻，導致全台三級警戒兩度延長，當局苦口婆心呼籲民眾非必要不出門，端午連假也懇請不要返鄉，同時積極尋求疫苗，希望「同島一命」來度過難關，如今大家都為防疫待在家，許多明星透過社群開播，來幫粉絲紓解煩悶，女神徐若瑄昨(6/8)也開播，不但自己說話，還拉星友們連線，包含梁靜茹、林心如、網紅那那大師等，甚至范瑋琪也受邀，罕見在失言風波後，吐露自己的近況。

昨徐若瑄開直播，玩起大連線，期間連上了去年因失言風波而消失於幕前的范瑋琪，范范表示最近有不少粉絲私訊關心她，開玩笑說她的代表作〈到不了〉根本反應當今台灣現況「因為疫苗」，也回應自己最近回到校園、成為時尚相關的EMBA學生，范范表示因為說錯話，過去這一年都在沉澱自己，也因此有機會重拾書本，得到機會認識到演藝圈以外的人們，嘆：「以前唱歌唱了20年的歌，沒有機會跳到外面世界看一看」。

徐若瑄開直播，邀請眾星友連線，包含范瑋琪。(翻攝自徐若瑄IG)

范瑋琪透露，目前EMBA還剩一年、正開始寫論文的階段，表示現在這年紀再來念書「像是一種禮物，跟以前學生時代不一樣」，雖然辛苦了些但很好玩，而聽到范范仍糾結在失言風波，徐若瑄安慰她，沒有任何人、任何事是完美的，她自己也犯過很多錯，但好壞都過去了，鼓勵范范往前看，「范范是心地很善良的人，很多事情過去就過去了，不要放在心上，我們都愛你」。

徐若瑄也鼓勵范瑋琪回歸，但范范直言：「我回不去了」，表示自己仍喜歡唱歌，新歌也錄好了，但不確定是否要發行新專輯，只能再看看，但仍不忘喊話，「希望我們防疫加油，大家都平平安安、健健康康，我愛你們」，也很感謝這麼多希望她回歸再唱歌的留言，讓范范直呼：「這邊的朋友好溫暖」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)