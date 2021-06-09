中央疫情指揮中心6日宣布，日本贈送的124萬劑AZ疫苗，除第一至第三類對象列優先施打外，第二階段將提供給機構、社福系統人員與照顧者，75歲以上年長、洗腎患者，有醫院則指出，目前台灣約有9萬多人需洗腎。

疫苗究竟誰先打？中央疫情指揮中心6日宣布，洗腎患者將列為日本贈送的124萬劑AZ疫苗第二階段施打的對象，台北榮總桃園分院指出，台灣目前約有9萬多人因末期腎臟病(尿毒症)接受透析治療，其中9成屬於血液透析，1成屬於腹膜透析。

臺北榮總桃園分院院長盧星華表示，血液透析治療俗稱洗腎或是洗血治療，由於洗腎患者免疫功能低下或受到抑制，又須經常出入醫療院所接受治療，其罹患COVID-19之風險及嚴重度高於一般人，強調對於被列入本次第二階段優先施打名單的結果並不意外。

為何洗腎患者須經常出入醫院？北榮桃園分院也指出，平均而言，一般洗腎患者每周需到醫院3次進行連續4小時的透析門診，如重症患者則須使用多功能血液透析機執行24小時連續性腎臟替代療法 且連續數天，待生命徵象穩定，才能改回每周3次的血液透析治療，強調洗腎患者待在醫院的時間相當長。

(中時 )