北市內湖區壹電視台攝影棚攝影師7日被人發現陳屍在廁所馬桶，家屬一度以為是酗酒緣故，未料採檢結果出爐竟是確診新冠肺炎，當初協助相驗的4名員警，以及與4名員警密切接觸的19名員警，昨夜急赴醫院快篩，目前均呈現陰性，但仍需自主管理。從與攝影師共同錄影的電視台的同事，均自主健康管理。壹電視今天上午起設立快篩站，立刻要協助全體員工快篩，並在衛生單位的指示下進行疫調。

據了解，7日上午，壹電視的清潔工發現48歲攝影師，在廁所隔間內猝死，警方到場相驗，見死者褲子脫到一半，排除無外力介入，原打算請衛生所的醫師開立死亡證明書，不過警方通知衛生所、1922，兩方互踢皮球，沒有醫師願意到場，後經協調，改由法醫進行採檢，今天傍晚採檢結果出爐，新冠肺炎確診。

家屬告訴檢警，死者前1周均居家辦公，第1天上班就陳屍廁所，辦公室同事則自行展開疫調，了解曾密切接觸的同仁，通知自主健康管理；到場處理的員警，包括派出所3名員警、偵查隊鑑識人員1名，均有穿戴全套防疫裝備，返所後都有使用消毒門全面清消，另外還有曾與這4名員警也接觸的19名員警，昨天晚間均前往醫院進行快篩，目前結果出爐全部為陰性，但內湖分局為求慎重，仍要求員警在家自主管理。

(中時新聞網)