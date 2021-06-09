台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）5月自結合併營收3.6億元，較去年同期成長466％，再創歷史新高，累計1～5月合併營收為13.42億元、年增273％。

久陽表示，受惠這一波鋼價攀升，下游需求不斷，接單持續暢旺，以及儲備足量的低價庫存，幾乎不受原料漲價的影響，利差擴大，加上公司近期導入工業4.0計畫，將傳統製程全面系統化，強化產能效益，不僅可有效提高良率還有助於訂單出貨速度並維持高品質。

此外，集團在上游設有電爐煉鋼廠，及官田鋼的策略聯盟，經濟規模效益逐漸發酵，另外本月出售部分鋼胚線材原料亦使整體營收及業績展現亮眼，再創歷史新高。

久陽董事長孫正強指出，子公司榮福公司正積極爭台南城西、台中文山、高雄南區及岡山等多項焚化爐標案，參與興建或整改及其後續維運操作業務，期望擴展公司事業版圖，以達到公司能深耕環保綠能的營運目標。

且子公司台鋼環保持續朝向煉鋼爐碴完全再利用的方向邁進，以降低廢棄物處理成本，獲利動能持續增長。還有子公司台鋼能源公司增加投入資本，加速推動太陽能建置規劃，擴大產能，加上預期碳權交易規格化，未來獲利看旺。

另子公司台鋼運輸部分，全球貨櫃輪運塞港狀況未解，供給需求持續吃緊，運費漲不停，營運業績續衝，下半年可望獲利持續成長；陸運部分，策略上超前佈署，併購現有車隊和購置車輛規劃同步進行中，以強化調度動能，並期大幅降低營運成本。

此外，久陽公司表示，為配合子公司榮福公司規劃股票申請上市(櫃)，已於5月6日董事會通過，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司釋股作業，讓久陽集團化更進一步，加上集團策略性的整合多方資源，並積極推動各項計劃，未來集團佈局將更完整。

(工商 )